В воронежской дирекции единого госзаказчика капстроительства поменяли главу

В воронежском муниципальном казенном учреждении (МКУ) «Дирекция единого заказчика капитального строительства» поменялся руководитель. Согласно ЕГРЮЛ, в конце декабря вместо обвиняемого в мошенничестве Александра Кима директором назначена Мария Кутузова. По данным «Ъ-Черноземье», приказ об увольнении находящегося под стражей господина Кима был выпущен 25 ноября.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Судя по официальным сообщениям, госпожа Кутузова ранее работала в структурах органов городской власти. Так, в 2023 году она выиграла конкурс на замещение должности замначальника отдела подготовки документов в сфере градостроительства и земельных отношений управления главного архитектора администрации Воронежа.

Александр Ким и руководитель управления строительной политики облцентра Евгений Шишкин были задержаны и заключены под стражу в середине лета. Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) было возбуждено после проверки прокуратуры и УФСБ, в ходе которой выявили хищение более 37 млн руб. бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм (МАФ) в амфитеатре на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной. Вину господа Шишкин и Ким не признают.

Защита обвиняемых неоднократно просила выпустить своих доверителей из СИЗО, однако суд оставлял их под стражей. О смягчении меры пресечения для них, по данным «Ъ-Черноземье», в суд ходатайствовали даже сотрудники управления строительной политики.

В конце прошлого года помимо смены руководства дирекции прошли кадровые назначения в самом управлении строительной политики. Заместителем руководителя была назначена Оксана Евдакова, которая ранее работала директором МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства».

Сергей Толмачев