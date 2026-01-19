Более 20 тысяч человек в Черноземье погрузились в купели на Крещение
В 2026 году более 20,3 тыс. жителей регионов Черноземья приняли участие в традиционных Крещенских купаниях в прорубях и купелях в ночь с 18 на 19 января. Всего же места купаний посетили свыше 32 тыс. человек. По информации региональных управлений МЧС, несчастных случаев не зарегистрировано.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Около 70 купелей подготовили в Белгородской области. Безопасность купаний обеспечивали спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, медицинские работники, сотрудники полиции и Росгвардии. К 6:00 в крещенскую воду окунулись 5 056 белгородцев, а посетили места омовений около 11 тыс. человек. Купания в Белгородской области завершатся сегодня в 18:00.
В организованных купелях на водоемах Воронежской области искупались около 9 тыс. жителей региона. Для обеспечения их безопасности задействовали группировку сил и средств РСЧС в составе 536 человек и 221 единицы техники. В районе полуночи купели в областном центре были временно закрыты в связи с оперативной обстановкой — в городе зазвучали сирены, информировавшие об угрозе непосредственного удара БПЛА
По состоянию на 10:00 места массовых крещенских купаний в Курской области посетили порядка 11,5 тыс. человек, а более 2,5 тыс. из них совершили омовения. Всего в регионе оборудовали 29 мест для купаний: десять — на прорубях на естественных водоемах и еще 19 —на стационарных оборудованных купелях.
В Липецкой области окунуться можно было в 16 организованных местах на водных объектах и 25 купелях на святых источниках. Всего крещенские купания посетили 3 910 человек. В обряде омовения приняли участие 1393 жителя региона.
Крещенские купания в Орловской области проводили в 23 оборудованных местах в 16 муниципалитетах. Эти места были определены органами местного самоуправления. По состоянию на 15:00 понедельника, 19 января, в крещенские купели окунулись более 900 жителей региона, а посетили места купаний свыше 2,3 тыс. человек.
В Тамбовской области к купелям пришли более 6 тыс. человек. Из них 4 тыс. окунулись в крещенскую воду. Непосредственно в областном центре это сделали 1,5 тыс. человек. А всего в регионе подготовили 33 места для купаний.