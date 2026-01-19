Более 20 тысяч человек в Черноземье погрузились в купели на Крещение

В 2026 году более 20,3 тыс. жителей регионов Черноземья приняли участие в традиционных Крещенских купаниях в прорубях и купелях в ночь с 18 на 19 января. Всего же места купаний посетили свыше 32 тыс. человек. По информации региональных управлений МЧС, несчастных случаев не зарегистрировано.

Около 70 купелей подготовили в Белгородской области. Безопасность купаний обеспечивали спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, медицинские работники, сотрудники полиции и Росгвардии. К 6:00 в крещенскую воду окунулись 5 056 белгородцев, а посетили места омовений около 11 тыс. человек. Купания в Белгородской области завершатся сегодня в 18:00.

В организованных купелях на водоемах Воронежской области искупались около 9 тыс. жителей региона. Для обеспечения их безопасности задействовали группировку сил и средств РСЧС в составе 536 человек и 221 единицы техники. В районе полуночи купели в областном центре были временно закрыты в связи с оперативной обстановкой — в городе зазвучали сирены, информировавшие об угрозе непосредственного удара БПЛА

По состоянию на 10:00 места массовых крещенских купаний в Курской области посетили порядка 11,5 тыс. человек, а более 2,5 тыс. из них совершили омовения. Всего в регионе оборудовали 29 мест для купаний: десять — на прорубях на естественных водоемах и еще 19 —на стационарных оборудованных купелях.

В Липецкой области окунуться можно было в 16 организованных местах на водных объектах и 25 купелях на святых источниках. Всего крещенские купания посетили 3 910 человек. В обряде омовения приняли участие 1393 жителя региона.

Крещенские купания в Орловской области проводили в 23 оборудованных местах в 16 муниципалитетах. Эти места были определены органами местного самоуправления. По состоянию на 15:00 понедельника, 19 января, в крещенские купели окунулись более 900 жителей региона, а посетили места купаний свыше 2,3 тыс. человек.

В Тамбовской области к купелям пришли более 6 тыс. человек. Из них 4 тыс. окунулись в крещенскую воду. Непосредственно в областном центре это сделали 1,5 тыс. человек. А всего в регионе подготовили 33 места для купаний.

Фотогалерея Купания под вой сирен: как в Воронеже православные отметили Крещение Господне Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По данным МЧС, к купелям в Воронежской области пришло порядка 9 тыс. человек. На фото: крещенские купания в воронежском водохранилище в районе Адмиралтейской площади Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Купание в проруби во время праздника Крещения Господня в воронежском водохранилище в районе Левого берега Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов / купить фото Жители Воронежа принимают участие в крещенских купаниях в районе Левого берега Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Воронежец погружается в прорубь во время крещенских купаний в Левобережном районе города Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов / купить фото Жительница Воронежа принимает участие в крещенских купаниях на Левом берегу Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Крещенские купания в Левобережном районе Воронежа Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Воронежец погружается в прорубь во время крещенских купаний в Левобережном районе города Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Купель на Крещение называют «иордань» в честь реки Иордан, где крестился Иисус Христос, а ледяную прорубь делают в форме креста, символизируя это событие и освящая воду. На фото: иордань в воронежском водохранилище в районе переулка Ольховый Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Воронежец погружается в прорубь во время крещенских купаний Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Воронежец погружается в прорубь во время крещенских купаний Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Воронежец принимает участие в крещенских купаниях в левобережной части города Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Крещенские купания в воронежском водохранилище в районе Адмиралтейской площади Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники крещенских купаний в Воронеже входят в иордань Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежец принимает участие в крещенских купаниях в районе Адмиралтейской площади Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участница крещенских купаний в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудники МЧС помогают Воронежцу выбраться из иордани Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участник крещенских купаний в Воронеже демонстрирует, что находится в хорошей физической форме после погружения в иордань Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники крещенских купаний в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участница крещенских купаний в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участница крещенских купаний в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В районе 23:30 в Воронеже была объявлена воздушная тревога в связи с риском атаки БПЛА. После этого купание прекратилось, участников начали эвакуировать с места проведения массовых мероприятий. На фото: струдник Росгвардии подает сигнал о завершении крещенских купаний в связи с тревогой Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Эвакуация участников крещенских купаний в районе Адмиралтейской площади в Воронеже с в связи с атакой БПЛА Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники крещенских купаний в Воронеже покидают район купелей в связи с атакой БПЛА Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудники полиции не пускают Воронежцев к купелям в связи с объявленной атакой БПЛА Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник полиции с полотенцем на месте крещенских купаний в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 25 По данным МЧС, к купелям в Воронежской области пришло порядка 9 тыс. человек. Денис Данилов