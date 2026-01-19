Руководители сети аптек «Курская фармация» выдавали ей займы под 90% годовых

Бывшие руководители государственной сети аптек «Курская фармация», учредителем которой выступает регион, выдавали ей займы как физлица, причем ставка достигала 90% годовых. Кроме того, бывший директор организации Игорь Осипов сдавал ей в лизинг собственной автомобиль. Это следует из докладной записки, данные которой на заседании регионального правительства сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Завершилась проверка "Курской фармации". Докладная записка мне поступила. Становится понятно, почему проверка фактически саботировалась: вскрыто большое число, мягко скажу, нарушений. "Курская фармация" — напомню, это акционерное общество со 100% госучастием региона — накопила убыток, который перекрыл своей величиной уставный резервный капитал, при этом кредиторская задолженность превысила дебиторскую», – рассказал господин Хинштейн.

В результате, по его словам, у сети аптек оказалось недостаточно средств, чтобы рассчитаться с поставщиками и подрядчиками.

«Общество брало займы у физических лиц — руководителей "Курской фармации". Стоимость ряда займов доходила до 90% годовых. Необходимость займов в ходе проверки не подтверждена. Одно из взятых в лизинг транспортных средств принадлежало директору Осипову. В 2024-2025 годы "Курская фармация" заключила 16 договоров аренды нежилых помещений с единственным поставщиком. С советом директоров, то есть с государством, это не согласовывалось. Конкурсные процедуры не проводились. Лекарственные препараты приобретались не на конкурсной основе, а через сбор коммерческих предложений. Цены препаратов превышали среднерыночные»,— раскрыл подробности глава области и поручил направить материалы в прокуратуру и правоохранительные органы для проверки.

«Думаю, что в действиях "фармации" кроется ответ на вопрос, почему происходили перебои с поставками лекарств для наших льготников. Рассчитываю, что соответствующая оценка бывшим должностным лицам будет дана»,— резюмировал губернатор.

Александр Хинштейн поручил провести проверку в августе этого года, но к середине октября минздрав не выполнил это распоряжение. В результате глава региона жестко раскритиковал руководителя ведомства Екатерину Письменную, которая после этого уступила должность Светлане Ермоловой.

В начале декабря новый министр рассказала, что руководство «Курской фармации» не предоставляет необходимые документы, пытаясь затянуть проверку, а господин Чепик добавил, что директор сети аптек не допустил на предприятие сотрудников областного минфина и мешал им общаться с работниками.

Как отмечал замгубернатора, вопросы возникли к ряду сделок, подписанных директором, включая операции с неопределенным использованием средств. В частности, отсутствует информация о направлении 26 млн руб., которые ранее находились на счетах предприятия. Чиновник предполагал попытку управляемого банкротства с целью последующего изъятия активов: пока продолжалась проверка, формировалась кредиторская задолженность, а подконтрольные «Курской фармации» компании заявляли о несостоятельности.

При этом, как уточнял господин Чепик, руководство АО направило обращение с просьбой выделить 40 млн руб. из регионального бюджета: «Компания не выплачивает заработную плату сотрудникам. По данным минздрава региона, на погашение задолженности требуется 34,5 млн руб.». В декабре прошлого года Игорь Осипов был уволен.

По данным kartoteka.ru, АО «Курская фармация» было зарегистрировано в 2003 году в Курске как сеть аптек. Гендиректор — Игорь Осипов. Учредитель — Курская область. Выручка за 2024 год составила 348,1 млн руб., чистая прибыль — 24,8 млн руб.

Юрий Голубь