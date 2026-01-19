Новая дорога за 600 млн свяжет Орловскую и Курскую области к 2028 году

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о вложении средств регионального бюджета в строительство новой автодороги общего пользования «Станция Малоархангельск (Орловская область) —Поныри (Курская область). Предполагаемая предельная стоимость объекта составляет 605,3 млн руб. Протяженность дороги составит 4,9 км. Срок ее ввода в эксплуатацию — 2028 год. Соответствующие документы опубликовали на портале органов власти Орловской области.

Общий объем затрат областной казны на реализацию инвестиционного проекта составит 41,6 млн руб., из которых 30,4 млн — средства на изготовление проектно-сметной документации (ПСД). Остальная сумма приходится на иные источники финансового обеспечения, в том числе — предполагаемые средства федерального бюджета.

ПСД по объекту планируют подготовить в текущем году. Заказчиком выступит казенное учреждение «Орел-госзаказчик».

В декабре «Ъ-Черноземье» писал, что воронежское ООО «Газ ресурс» выиграло подряд на ремонт автомобильной дороги «Комаричи — Дмитровск — Девятино» в Дмитровском районе Орловской области за 189,9 млн руб. Работы запланированы с 1 апреля по 31 июля 2026 года.

Денис Данилов