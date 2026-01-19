Проректор липецкого ЕГУ Герасимова пошла под суд за мошенничество на 100 тысяч

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении проректора по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности Елецкого государственного университета (ЕГУ) Евгении Герасимовой. Ее обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, в сентябре 2024-го проректор похитила выплаченные работникам разовые премии на сумму более 100 тыс. руб., сообщили в региональном СКР.

Евгения Герасимова в 1990 году окончила аспирантуру по кафедре дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена. В том же году стала завкафедрой педагогики и психологии (дошкольной) в ЕГУ. В 2003 году защитила докторскую диссертацию, через два года получила звание профессора. С марта 2013 года была ректором ЕГУ, в феврале 2022-го перешла на должность проректора по учебной работе, в марте того же года — проректора по стратегическому развитию и внутреннему контролю, в августе — проректора по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности. С октября 2022-го Евгения Герасимова возглавляет объединенный диссертационный совет ЕГУ и Тамбовского госуниверситета имени Державина.

Следствие установило, что после сбора премий Евгения Герасимова составила служебную записку, на основании которой ее коллегам те же средства начислили повторно. Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Липецкой области. Как сообщал «Ъ-Черноземье», на время предварительного следствия Евгению Герасимову отправили под домашний арест.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ноябре 2024 года по подозрению в превышении должностных полномочий были задержаны первый проректор ЕГУ Роман Поляков и замдиректора института психологии и педагогики Татьяна Красова. Им также вменили незаконный сбор денег с сотрудников вуза — на 175 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

Денис Данилов