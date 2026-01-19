Тамбовскую область назвали самой криминальной в Черноземье

В 2025 году в Тамбовской области в среднем зарегистрировали 123,1 преступления на каждые 10 тыс. жителей. Это худший результат среди регионов Черноземья. В общероссийском рейтинге область заняла 42-е место. При этом показатель преступности в Тамбовской области снизился за год на 11,5%. Результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» были опубликованы 19 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в расчете на 10 тыс. человек в Тамбовской области составило 38,9. Этот показатель уменьшился в 2025 году на 4,7%. В своих расчетах аналитики основывались на данных МВД и Росстата.

Липецкая область в рейтинге оказалась на 32-й строчке с показателем 107,1. В регионе зафиксировали снижение числа преступлений на 12,3%. Тяжких и особо тяжких преступлений — 29,7 на каждые 10 тыс. жителей. Здесь аналитики отметили снижение на 15,7% по сравнению с 2024 годом.

На 20 место поместили Орловскую область с результатом 96,4 и годовым снижением числа преступлений на 11,5%. Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 12,5% до 31,1.

Курская область заняла 17 место. Результат региона — 94,4 при годовом снижении на 18,4%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось менее значительно. Этот показатель уменьшился на 7,5% — до 33,5.

С результатом 93,4 и снижением преступности на 16,7% Воронежская область оказалась на 14-м месте. По сравнению с 2024 годом число тяжких преступлений уменьшилось на 10,5% — до 32,0.

Лучший результат в Черноземье показала Белгородская область, занявшая девятое место. Со снижением на 7,1% показатель преступности уменьшился до 90,2 случаев на 10 тыс. жителей. Тяжких преступлений стало меньше только на 0,4% — показатель оценили в 34,1.

По данным МВД, в 2025-м в России было зарегистрировали 1 771 174 преступлений, что на 7,3% меньше, чем за 2024 год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 80 регионах, а в 66 регионах реже совершали тяжкие и особо тяжкие преступления.

Лидирует в рейтинге со значительным отрывом, как и ранее, Чечня, где в 2025 году регистрировали 16 преступлений на 10 тыс. жителей при среднем общероссийском показателе 121. Вторую и третью строчки, как и в 2024 году, заняли Ингушетия (37) и Дагестан (42). Самый высокий уровень преступности отмечен в Республике Алтай (177), Забайкальском крае (181) и Карелии (183).

В конце декабря «Ъ-Черноземье» писал, что Воронежская область стала лидером Черноземья в итоговом рейтинге регионов за 2025 год, заняв 15-е место.

Денис Данилов