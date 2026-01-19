В липецком облсовете могут сократить количество депутатов

Группа из 30 депутатов внесла в липецкий облсовет пакет поправок в областной устав и региональные законы, предложив сократить количество мест в законодательном собрании с 42 до 36. «Нулевое чтение» документов проходит в совете в понедельник, 19 января, рассказали «Ъ-Черноземье» в парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание липецкого облсовета и правительства региона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание липецкого облсовета и правительства региона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предложенный проект поправок предполагает существенное сокращение депутатов, избираемых по партийным спискам. Вместо 14 человек их, согласно изменениям, может стать 9. При этом количество одномандатных округов должны сократить не столь радикально — с 28 до 27. В случае принятия поправок выборы нового созыва в этом году будут проходить по новым правилам.

Предыдущие изменения в устав принимались перед выборами нынешнего состава в 2021 году. Тогда количество парламентариев было сокращено с 56 до 42. На тех выборах «Единая Россия» не смогла взять абсолютное большинство мандатов: партия власти получила 23 места, тогда как местные коммунисты — 15. В липецком КПРФ считают, что новые изменения структуры облсовета принимаются для того, чтобы сократить представительство партии в облсовете.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», ни один из председателей законодательных собраний шести регионов Черноземья не вошел в первую двадцатку общероссийского медиарейтинга глав региональных парламентов по итогам 2025 года по версии «Медиалогии».

Председатель липецкого облсовета Владимир Сериков остался на 34-й строчке с медиаиндексом 19 032,4 (показатель качественного состояния информационного поля в СМИ).

Владимир Зоркий