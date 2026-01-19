ГК «Цемрос» приостановила цемзавод в Белгороде и сократила производство в Липецке

Холдинг «Цемрос» временно приостановил работу цементных заводов в Белгородской и Ульяновской областях и перевел предприятие в Липецкой области на ограниченный режим. Об этом говорится в сообщении компании.

В Белгороде холдинг остановил АО «Белгородский цемент», при этом оскольский филиал АО «Цемрос» в Старом Осколе продолжает работу в штатном режиме. Липецкий филиал АО «Цемрос» прекратил выпуск клинкера, на площадке сейчас ведется работа по помолу и упаковке цемента, а также функционирует лаборатория.

«Причиной приостановки работы цементных заводов является отсутствие спроса на их продукцию в регионах при параллельном неконтролируемом росте импорта»,— заявил директор департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев. По его словам, принятое решение является вынужденной, но взвешенной мерой, направленной на сохранение устойчивости бизнеса в условиях рыночной нестабильности.

В компании заверили, что социальные обязательства перед сотрудниками сохраняются в полном объеме, несмотря на сокращение производственной активности. По предварительной оценке «Цемроса», в 2025 году спрос на цемент в России снизился на 9% — до 60,6 млн т. В абсолютном выражении рынок, по оценке холдинга, потерял более 6 млн т, что сопоставимо с месячным объемом производства пяти–шести средних цементных заводов. При этом, несмотря на профицит мощностей, в страну ежегодно ввозится около 4 млн т цемента, преимущественно из Белоруссии и Ирана.

Как считает господин Усольцев, совокупные производственные мощности цементной отрасли в России превышают 80 млн т в год. В стране действует около 60 предприятий, тогда как фактическое потребление в 2024–2025 годах находилось в диапазоне 60–67 млн т. Это означает наличие значительных, не задействованных в хозяйственном обороте резервов. Импортный цемент, по оценке холдинга, часто поставляется по демпинговым ценам и вытесняет российских производителей с традиционных рынков сбыта, прежде всего в Центральной России, приграничных регионах и на юге страны. В условиях сокращения объемов производства отечественные предприятия вынуждены увеличивать дальность перевозок, что приводит к росту логистических затрат и себестоимости продукции.

По данным Rusprofile, АО «Белгородский цемент» зарегистрировано в сентябре 2002 года в Белгороде. Основной вид деятельности — производство цемента. Гендиректор — Вадим Шаблицкий. 100% долей принадлежит АО «Цемрос». Выручка белгородского предприятия в 2024 году увеличилась до 3,1 млрд руб. (2,8 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль выросла до 403,9 млн руб. (с 185 млн руб.). «Цемрос» (до смены собственников в 2021-м — «Евроцемент») объединяет 18 цементных заводов в РФ, в том числе в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. По собственным данным, доля «Цемроса» в РФ составляет 33%. Актуальные акционеры АО «Цемрос» в базах корпоративной информации не раскрываются. В пресс-службе холдинга заявили «Ъ-Черноземье», что в данный момент «контролирующим лицом» является «гражданин РФ Георгий Ефимов», не уточная размер его пакета акций. Господин Ефимов вместе с АО «Цемрос», по данным на 1 июля, входит в опубликованный список аффилированных лиц ПАО «Моспромстройматериалы». В 2024 году ПАО «Перовский комбинат строительных материалов» публиковало официальное сообщение о передаче господину Ефимову 10,7% акций. Других данных о бенефициаре холдинга в открытых источниках нет.

Анна Швечикова