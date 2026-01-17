Главные новости за 17 января. Ростов-на-Дону и область

Подъезд многоквартирного дома в Левенцовке, поврежденный беспилотниками 14 января, может обрушиться. В настоящее время решается вопрос об укреплении несущих стен. После проведения всех работ, жители смогут вернуться в свои квартиры и забрать необходимые вещи.

Жители города Гуково, а также поселков в Каменском и Красносулинском районах продолжают оставаться без воды. Ориентировочно восстановить водоснабжение планируется к вечеру 18 января.

С 19 по 21 января в Ростовской области из-за плановых работ на телесетях временно прекратят вещание федеральные каналы и радиостанции.

Первая встреча зимних сборов ростовского клуба с ФК «Чэнд Жунчэн» (Китай) закончилась победой ФК «Ростов». ФК «Ростов» отыграл матч со счетом 3:0 в свою пользу.

Прокуратура инициировала проверку обстоятельств аварии на водоводе, которая оставила без воды жителей Гуково, Каменского и Красносулинского районов. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.