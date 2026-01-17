Водоснабжение в Гуково, Каменском и Красносулинском районах могут восстановить к вечеру 18 января

Жители города Гуково, а также поселков в Каменском и Красносулинском районах продолжают оставаться без воды. О ходе аварийно-восстановительных работ сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ремонтные бригады устраняют порыв на водоводе большого диаметра в районе хуторе Вишневецкий. Сейчас они готовят площадку для демонтажных сварочных работ, после чего займутся монтажом нового участка трубопровода. Следующим этапом будет заполнение резервуаров и опрессовка магистрали.

Котельные в Гуково работают на резервных запасах воды, в городе действует режим повышенной готовности. В Зверево вода подается по графику.

Ориентировочно восстановить водоснабжение планируется к вечеру 18 января.

Мария Хоперская