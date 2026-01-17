ФК «Ростов» обыграл китайский «Чэнд Жунчэн» со счетом 3:0

Первая встреча зимних сборов ростовского клуба с ФК «Чэнд Жунчэн» (Китай) закончилась победой ФК «Ростов». Об этом команда сообщила в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Ростов» Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» отыграл матч со счетом 3:0 в свою пользу.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ФК «Ростов» проведет восемь товарищеских матчей. 24 января — с московским «Локомотивом», 1 февраля — со столичной «Родиной», а 4 февраля — с «Ноа» (Армения), 7 февраля — с «Циндао», а 11 февраля — с «Чжэцзян». 18 февраля состоится спарринг с московским ЦСКА, а 21 февраля — с соперником, которого обозначат позже.

Мария Хоперская