Прокуратура заинтересовалась отсутствием воды в Гуково, Каменском и Красносулинском районах
Прокуратура инициировала проверку обстоятельств аварии на водоводе, которая оставила без воды жителей Гуково, Каменского и Красносулинского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», жители города Гуково и поселков Красносулинского района остались без водоснабжения из-за остановки насосной станции НС-5 для аварийного ремонта. Котельные в Гуково работают на резервных запасах воды, в городе действует режим повышенной готовности. В Зверево вода подается по графику. Ориентировочно восстановить водоснабжение планируется к вечеру 18 января.