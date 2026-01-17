Прокуратура заинтересовалась отсутствием воды в Гуково, Каменском и Красносулинском районах

Прокуратура инициировала проверку обстоятельств аварии на водоводе, которая оставила без воды жителей Гуково, Каменского и Красносулинского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», жители города Гуково и поселков Красносулинского района остались без водоснабжения из-за остановки насосной станции НС-5 для аварийного ремонта. Котельные в Гуково работают на резервных запасах воды, в городе действует режим повышенной готовности. В Зверево вода подается по графику. Ориентировочно восстановить водоснабжение планируется к вечеру 18 января.

Мария Хоперская