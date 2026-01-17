На Дону с 19 по 21 января не будут работать ТВ и радио

С 19 по 21 января в Ростовской области из-за плановых работ на телесетях временно прекратят вещание федеральные каналы и радиостанции. Об этом сообщили в РСТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В понедельник, 19 января, с 8:00 до 17:00 теле- и радиовещание прервется в Таганроге и поселке Конезавод имени Буденного Сальского района. Также с 8:00 до 17:00 20 января отключения пройдут в Волгодонске и Каменске-Шахтинском. В Ростове-на-Дону перерывы в теле- и радиоэфирах продлятся с 10:00 до 19:00.

В Морозовском районе сигнал пропадет 21 января в период времени с 8:00 до 17:00.

Мария Хоперская