Поврежденный БПЛА подъезд дома в Левенцовке может обрушиться

Подъезд многоквартирного дома в Левенцовке, поврежденный беспилотниками 14 января, может обрушиться. Об этом сообщил глава администрации Советского района Ростова-на-Дону Никита Паремузов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В настоящее время решается вопрос об укреплении несущих стен. После проведения всех работ, жители смогут вернуться в свои квартиры и забрать необходимые вещи. Управляющая компания вместе с сотрудниками полиции организовали контроль за сохранностью имущества собственников.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», очередная атака украинских БПЛА произошла 14 января. Беспилотники повредили две квартиры в многоквартирном доме в Левенцовке. Для жителей развернули пункт временного размещения в ближайшей школе.

Мария Хоперская