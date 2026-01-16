Главные новости за 16 января. Ростов-на-Дону и область

Семью погибшего при атаке украинских беспилотников 14 января в Ростове-на-Дону обеспечат временным жильем.

Жители города Гуково и поселков Красносулинского района остались без водоснабжения из-за остановки насосной станции НС-5 для аварийного ремонта.

Администрация Ростова-на-Дону планирует завершить процесс изъятия земельных участков для строительства новой дороги на Театральном спуске до конца июня 2027 года. В зону будущей застройки входят 70 участков, но к июню 2025 года в собственность муниципалитета перешло только четыре из них.

Бывший российский футболист Дмитрий Акимов скончался на 46-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Ростов», за который выступал спортсмен.

В Ростовской области сельхозпроизводители получили поддержку на общую сумму более 268 млн руб. в рамках антикризисной программы поддержки фермерских хозяйств, пострадавших от засухи и заморозков.

В Ростове-на-Дону принято решение о полном автоматическом снятии начислений за отопление для всех категорий потребителей ООО «Ростовские тепловые сети» после аварии на ТЭЦ-2 с 15 по 18 декабря 2025 года.