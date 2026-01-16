В Ростове начисления за отопление после аварии на ТЭЦ-2 снимут автоматически

В Ростове-на-Дону принято решение о полном автоматическом снятии начислений за отопление для всех категорий потребителей ООО «Ростовские тепловые сети» после аварии на ТЭЦ-2 с 15 по 18 декабря 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Если с 19 по 30 декабря 2025 года отопление подавалось в неполном объеме (в жилых помещениях — ниже 18 градусов, в угловых комнатах — ниже 20 градусов) населению, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и товариществам собственников недвижимости следует обратиться в ООО «Ростовские тепловые сети» с заявлением о перерасчете.

Сумма перерасчета будет отражена в квитанциях за январь.

Господин Ревенко отметил, что ООО «Ростовские тепловые сети» самостоятельно произвели перерасчет для 203 многоквартирных домов из 1,3 тыс. Перерасчет суммы продолжается: для остальных домов он будет проведена после того, как потребители предоставят необходимые документы.

Наталья Белоштейн