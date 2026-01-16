Семью погибшего при атаке ВСУ в Ростове обеспечат временным жильем

Семью погибшего при атаке украинских беспилотников 14 января в Ростове-на-Дону обеспечат временным жильем. Об этом сообщила председатель городской Думы Лидия Новосельцева в своем Telegram-канале.

«Вчера посетила в больнице четырехлетнего Диму и его маму Александру, переживших страшную утрату — в результате атаки на город 14 января погиб глава семьи, муж и отец. Для Димы мы передали игрушки и вещи. После выписки Александра и ее сын будут обеспечены маневренным жильем на время восстановления их дома», — написала госпожа Новосельцева.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в одной из загоревшейся после атаки БПЛА квартир в многоэтажке в Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовский при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего местного жителя.

Константин Соловьев