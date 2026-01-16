Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Авария на насосной станции оставила без воды Гуково и поселки Красносулинского района

Жители города Гуково и поселков Красносулинского района остались без водоснабжения из-за остановки насосной станции НС-5 для аварийного ремонта. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для решения проблемы организован подвоз воды по заявкам населения. Жители могут обратиться по телефону. Точные сроки восстановления подачи воды уточняются специалистами.

Константин Соловьев

Новости компаний Все