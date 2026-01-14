Главным редактором Ura.ru назначили Екатерину Кураеву

Главным редактором информационного агентства Ura.ru стала журналист Екатерина Кураева, сообщил «Ъ-Урал» представитель холдинга «Ридовка» Андрей Ткаченко. До этого Кураева с 2020 по 2022 год возглавляла Центр управления регионом в Курганской области. Помимо этого, ранее уволенного Игоря Сергеева вернули в издание в качестве заместителя главного редактора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бывшего главного редактора информационного агентства Диану Козлову уволили в середине декабря прошлого года, по ее словам, за «несуществующий прогул» во время того, когда новый владелец Ura.ru Андрей Ткаченко временно приостановил деятельность агентства, чтобы, по его словам, навести порядок.

Тогда же бывшего руководителя и совладельца агентства Михаила Вьюгина обвинили в выводе денег в виде многомиллионных премий: по словам Ткаченко, ежегодно Вьюгину выплачивалось до 30-35 млн руб., не считая зарплаты по 6 млн руб. в месяц. Якобы, по предварительным данным, только за два года он заработал около 180 млн руб. Господин Вьюгин в ответ заявил, что информация не соответствуют действительности. Вместе с Козловой были уволены: ее заместитель Антон Ольшанников, глава редколлегии Михаил Вьюгин, руководитель региональных редакций Игорь Сергеев. Тогда же издание возглавила журналист Анастасия Гусарова, но лишь в статусе и.о.

Напомним, сейчас Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассматривает дело уже бывшего редактора издания Дениса Аллаярова. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно фактуре уголовного дела, журналист с апреля 2024 года до апреля 2025 года передал 120 тыс. руб. взяткой своему дяде, экс-полицейскому Андрею Карпову, за получение оперативных сводок из базы МВД для написания эксклюзивных новостей. Вину Денис Аллаяров отрицает. «Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал», — сказал он на одном из заседаний. В декабре 2025 года стало известно, что новые собственники Ura.ru перестанут оплачивать его адвокатов. В разговоре с «Ъ-Урал» один из защитников отметил, что не перестанет оказывать юридическую помощь Аллаярову.

В конце ноября Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал дядю экс-редактора Андрея Карпова виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По решению суда ему было назначено четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.

Напомним, смена владельцев Ura.ru произошла на фоне судебных разбирательств по иску Генпрокуратуры РФ по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и уже арестованного Алексея Боброва, которых и называли конечными владельцами СМИ.

Информационно-аналитическое агентство Ura.ru было создано в 2006 году уральской журналисткой Аксаной Пановой. Центральная редакция находится в Екатеринбурге. В декабре 2011 года 51% доли ООО «Ура.ру», юридического лица Ura.ru, приобрела у Аксаны Пановой австрийская компания «BF TEN Holding GmbH», за которой стояли Алексей Бобров и Артем Биков. 49% получил редактор Михаил Вьюгин, который возглавил издание с 1 декабря 2012 года. Позже юридическим лицом Ura.ru стало ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», в котором 75% долей владела Елена Куимова — топ-менеджер компаний Артема Бикова и Алексея Боброва, остальными 25% — Михаил Вьюгин.

Артем Путилов