Новые владельцы Ura.ru уволили главу редколлегии Вьюгина и главреда Козлову

Новые владельцы Ura.ru уволили часть сотрудников редакции. Как рассказал «Ъ-Урал» глава холдинга «Ридовка» Андрей Ткаченко, уволен глава редколлегии Михаил Вьюгин, главный редактор издания Диана Козлова, заместитель главного редактора Антон Ольшанников, руководитель региональных редакций Игорь Сергеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, сегодня редакция приостановила работу на трое суток — 72 часа. Пауза в работе продлится до 10:00 14 декабря. Сотрудникам объявили об этом лишь сегодня в 10 утра.

Как сообщил РБК Андрей Ткаченко, приостановка в деятельности требуется для «переговоров с журналистами». Помимо этого, он рассказал, что компания накопила долги при высоких затратах. По его словам, это связано с неэффективным управлением и «беспрецедентно высоким уровнем выплат Михаилу Вьюгину»: «С 2016 года компания ни разу не получала прибыль. Почти 10 лет работала на заемные внутригрупповые средства. Ни разу компания не платила налог на прибыль. Соответственно, государству также был причинен ущерб».

Напомним, о том, что Ura. ru вошло в холдинг «Ридовка» (Telegram-канал Readovka), стало известно в конце ноября. Согласно сервису Kartoteka.ru, владельцами юридического лица издания — «Сибирско-Уральской медиакомпании» является компания «Реадовка67» (75%), а 25% принадлежит Михаилу Вьюгину.

Дозвониться до господина Вьюгина не удалось, его телефон недоступен. По данным источника «Ъ-Урал», он может находиться заграницей.

Подробнее о смене собственника — в материале «Владелец сменился на Ура»

Артем Путилов