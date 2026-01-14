Поголовье КРС в крупных хозяйствах Кубани снизилось до 329,7 тысячи голов

К концу ноября 2025 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составило 329,7 тыс. голов, что на 1,6% меньше аналогичного периода прошлого года. Количество коров достигло 119,1 тыс. голов, с ростом на 0,8%. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении региона Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поголовье свиней показало значительный рост — до 521,7 тыс. голов, увеличившись на 19,1% по сравнению с ноябрем 2024 года. Количество овец и коз выросло на 10% — до 7,1 тыс. голов. Птичье поголовье сократилось на 16,3% и составило 12,2 млн голов.

В период с января по ноябрь 2025 года продуктивность отрасли продолжила расти. От одной коровы в крупных хозяйствах надоили 9,6 тыс. кг молока, что на 0,3% больше аналогичного периода предыдущего года. Яйценоскость кур-несушек увеличилась на 1,4%, до 282 яиц, за тот же период.

Алина Зорина