Главные новости за 12 января. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону тендер по закупке 70 автобусов большого класса на газомоторном топливе признали несостоявшимся. На конкурс с начала ноября так и не было подано ни одной заявки. Технику планировали закупить для нужд муниципального унитарного предприятия «Ростовпассажиртранс». Стоимость контракта оценили в 1,79 млрд руб.

Ростовская область планирует привлечь 4,2 млрд руб. бюджетных кредитов до 2028 года на развитие инфраструктуры. Регион отказался от использования коммерческих займов для покрытия дефицита бюджета из-за высоких банковских ставок.

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Мак-Транспорт» Андрей Горбатов объявил о продаже грузового судна СТ-1327 (бывшее название «Арман-1») за 68,85 млн руб. Реализация пройдет в формате публичного предложения.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону занялся поиском подрядчика по ликвидации свалочных очагов и несанкционированных свалок в 2026 году. Стоимость контракта оценивается в 382,9 млн руб. Стоимость работ исполнителя определена из расчета 9,1 тыс. руб. за 1 т убранного мусора

Самым кассовым фильмом в Ростовской области по результатам 2025 года стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Картина набрала в прокате 91,8 млн руб. Второе место по популярности занимает «Финист. Первый богатырь». В регионе фильм заработал 74,1 млн руб.

В Ростовской области в 2025 году заблокировали более 2 тыс. интернет-ресурсов, которые незаконно торговали лекарственными препаратами. На заблокированных сайтах чаще всего предлагали покупателям средства для повышения потенции, антикоагулянты, медикаменты для терапии диабета, сердечно-сосудистых патологий и гепатита.