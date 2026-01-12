Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области заблокировали более 2 тысяч сайтов нелегальных аптек

В Ростовской области в 2025 году заблокировали 2054 интернет-ресурса, которые незаконно торговали лекарственными препаратами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росздравнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, на заблокированных сайтах чаще всего предлагали покупателям средства для повышения потенции, антикоагулянты, медикаменты для терапии диабета, сердечно-сосудистых патологий и гепатита. Для привлечения клиентов владельцы площадок организовывали распродажи со скидками, предлагали подарки и бонусные программы.

Константин Соловьев

Новости компаний Все