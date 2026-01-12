На Дону самым кассовым фильмом 2025 года стал «Волшебник Изумрудного города»

Самым кассовым фильмом в Ростовской области по результатам 2025 года стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Картина набрала в прокате 91,8 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второе место по популярности занимает «Финист. Первый богатырь». В Ростовской области фильм заработал 74,1 млн руб, а в России — 2,6 млрд руб. В Адыгее картина стала лидером, собрав 4,1 млн руб. и заняв 17,5% рынка.

Третью строчку в Ростовской области занял мультфильм «Сколько весит облако?» — 65,2 млн руб., а на четвертой — «Иллюзия обмана 3» с сборами в 44,9 млн руб. На пятом месте в регионе оказался «Пророк. История Александра Пушкина» (39,9 млн руб.).

В новогодние праздники первое место по кассовым сборам занял фильм «Чебурашка 2». С 1 по 12 января в Ростовской области картина заработала 148,8 млн руб. Этот показатель превысил доходы от проката прошлогодних лидеров региона.

Наталья Белоштейн