В Ростове теплоход банкрота вновь пытаются продать на торгах за 68 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Мак-Транспорт» Андрей Горбатов объявил о продаже грузового судна СТ-1327 (бывшее название «Арман-1») за 68,85 млн руб. Реализация пройдет в формате публичного предложения, сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Теплоход предназначен для смешанного плавания река-море. Длина судна составляет 88,12 метра, ширина — 12 метров, высота борта — 6 метров. Валовая вместимость достигает 1830 регистровых тонн. На борту установлены два двигателя общей мощностью 1030 киловатт. Портом последней государственной регистрации числится Таганрог.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мак-Транспорт» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2017 году. Организация занимается деятельностью морского грузового транспорта. Учредителем компании является Олег Москаленко. Убыток фирмы за 2022 год составил 3 млн руб.

Как сообщается в объявлении, судно находится в неудовлетворительном техническом состоянии — оно не приведено в соответствие с требованиями класса и исключено из Российского международного реестра судов.

Это уже девятая попытка продажи теплохода через процедуру банкротства. Впервые его выставили на торги в 2023 году с начальной стоимостью 81 млн руб. В декабре 2024 года аукцион с ценой 90 млн руб. признали несостоявшимся из-за отсутствия участников.

Для участия в торгах потребуется внести задаток в размере 5% от начальной цены. Организатором выступает Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Заявки принимают до 2 марта 2026 года.

Суд признал ООО «Мак-Транспорт» банкротом в декабре 2022 года. Инициатором банкротства общества выступило ООО «Елме». Долг компании перед кредитором составил более 1,2 млн руб.

Тат Гаспарян