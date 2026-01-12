Ростовская область привлечет 4,2 млрд рублей бюджетных кредитов до 2028 года

Ростовская область планирует привлечь 4,2 млрд руб. бюджетных кредитов до 2028 года на развитие инфраструктуры. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра финансов региона Ларису Аношину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам чиновницы, регион отказался от использования коммерческих займов для покрытия дефицита бюджета из-за высоких банковских ставок. «Помимо этого продолжится участие в конкурсном отборе инфраструктурных проектов для их последующей реализации с участием средств федеральных бюджетных кредитов»,— заявила госпожа Аношина.

Областной бюджет на 2026 год принят с дефицитом 26,9 млрд руб. Это станет третьим подряд годом с превышением расходов над доходами. В 2024 году разрыв составил 16,3 млрд руб., в 2025 году планируется на уровне 19,4 млрд руб.

По итогам 2025 года государственный долг региона формируется исключительно за счет бюджетных кредитов, а долговая нагрузка составляет около 15%. Для покрытия дефицита область планирует впервые с конца 1990-х годов выпустить региональные ценные бумаги.

Валентина Любашенко