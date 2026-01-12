Власти Ростова на ликвидацию свалок направят 383 млн рублей в 2026 году

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону занялся поиском подрядчика по ликвидации свалочных очагов и несанкционированных свалок в 2026 году. Стоимость контракта оценивается в 382,9 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В обязанности подрядчика войдет уборка свалок, не включенных в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и расположенных на территории районов города.

Согласно проекту договора, стоимость работ подрядчика определена из расчета 9,1 тыс. руб. за 1 т убранного мусора. Участники конкурса должны иметь опыт работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, рекультивации земель, которые использовались для размещения отходов производства и потребления, в том числе не предназначенных для размещения отходов.

Наталья Белоштейн