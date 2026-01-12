Главные новости за 12 января. Новороссийск

Аэропорт Геленджика начал прием и выпуск воздушных судов после временного запрета на полеты, введенного накануне вечером. Ограничения были сняты 12 января в 09:04.

На федеральных трассах в Краснодарском крае 12 января были введены временные ограничения для проезда большегрузного транспорта. Особое внимание уделено подъезду к Новороссийску в районе перевала «Волчьи ворота» (трасса А-290), а также Молдавановскому перевалу на автодороге М-4 «Дон».

В период новогодних каникул 2026 года на курорты Краснодарского края пришлось 32% от всего объема «поздних бронирований» по России. Одним из ключевых направлений стал Геленджик, который выбрали 4% туристов.

В станице Раевской завершился первый этап капитального ремонта Детской школы искусств. Работы планируют закончить к началу нового учебного года.

В Новороссийске в связи с резким ухудшением погодных условий автомобилистам рекомендовано временно воздержаться от использования личного транспорта.

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения о якобы поданном в Объединённых Арабских Эмиратах заявлении, содержащем утверждения о возможных угрозах в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.