Глава ГК «Дело» прокомментировал сообщения о расследовании дела в его отношении

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения ряда СМИ о якобы поданном в Объединённых Арабских Эмиратах заявлении, содержащем утверждения о возможных угрозах в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам предпринимателя, в настоящее время он находится в Дубае с рабочей поездкой, в рамках которой проводит встречи с международными партнерами по вопросам инвестиционного и транспортного сотрудничества. При пересечении границы ОАЭ, как сообщил Сергей Шишкарев, он был опрошен сотрудниками местных правоохранительных органов в связи с заявлением гражданина Украины Евгения Подгаецкого, в котором содержатся обвинения в угрозах. Бизнесмен подчеркнул, что не совершал подобных действий и длительное время не поддерживал каких-либо контактов с указанным лицом, о чем уведомил полицию.

Сергей Шишкарев также заявил, что рассматривает происходящее как целенаправленную кампанию по дискредитации, основанную, по его утверждению, на ложных и сфальсифицированных сведениях. В связи с этим он сообщил о намерении подать судебный иск, содержание которого будет обнародовано после его официальной регистрации. Предприниматель намерен обратиться в российские правоохранительные органы с заявлениями в отношении лиц, которых он считает причастными к организации данной кампании.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Сергей Шишкарев стал фигурантом проверки, проводимой в Дубае, и что в отношении него ранее якобы избиралась мера в виде подписки о невыезде. По информации издания, правоохранительные органы ОАЭ опрашивали бизнесмена в рамках разбирательства по заявлению о предполагаемых угрозах в адрес бывшего топ-менеджера связанной с ним компании. В ГК «Дело» от комментариев по поводу возможных ограничительных мер воздержались.

Мария Удовик