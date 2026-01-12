Геленджик вошел в число популярных направлений среди «поздних бронирований»

В период новогодних каникул 2026 года на курорты Краснодарского края пришлось 32% от всего объема «поздних бронирований» по России. Одним из ключевых направлений стал Геленджик, который выбрали 4% туристов, принимавших решение о поездке во второй половине декабря, сообщили в пресс-службе РСТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По официальным данным, лидером по спросу в режиме last minute стал Сочи с долей в 25%. Анапу выбрали около 1,6% путешественников. В целом по России темпы продаж туров в последние дни года выросли на 30–40% по сравнению с прошлым сезоном.

Эксперты отмечают, что многие туристы откладывали решение из-за высокой стоимости размещения в пиковый сезон и занятости в бизнесе, однако в конце декабря на рынке появилось достаточное количество доступных предложений во «втором эшелоне» отелей.

Бронирования отелей на новогодние праздники в Краснодарском крае увеличились на треть. Размещение в отелях Кубани и Москвы подорожало ниже средних показателей по рынку — 2,3% и 4,3%, соответственно.

Никита Бесстужев