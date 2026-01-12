На перевале «Волчьи ворота» под Новороссийском ограничили движение грузовиков из-за снегопада

На федеральных трассах в Краснодарском крае 12 января были введены временные ограничения для проезда большегрузного транспорта. Особое внимание уделено подъезду к Новороссийску в районе перевала «Волчьи ворота» (трасса А-290), а также Молдавановскому перевалу на автодороге М-4 «Дон», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По официальным данным Госавтоинспекции, периодическая остановка фур необходима для беспрепятственной работы снегоуборочной техники и обработки дорожного полотна противогололедными материалами.

Ранее синоптик центра «Фобос» Михаил Леус предупреждал о резком ухудшении погоды на Кубани 12 января: обильные снегопады сопровождаются понижением температуры до –2°C и гололедом, что осложняет ситуацию на горных участках дорог.

Никита Бесстужев