В станице Раевской завершили первый этап капремонта Детской школы искусств

В станице Раевской завершился первый этап капитального ремонта Детской школы искусств. Работы планируют закончить к началу нового учебного года, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

На объекте уже выполнили демонтажные и часть общестроительных работ. Продолжается оштукатуривание внутренних стен и фасада, выполняется устройство перекрытия второго этажа и обшивка чернового пола. Рабочие монтируют воздуховоды системы вентиляции.

Специалисты приступили к капремонту в начале декабря 2025 года. Сейчас все работы ведутся согласно утвержденному графику, контроль за их выполнением осуществляется постоянно.

Анна Гречко