Власти Новороссийска призвали местных жителей отказаться от личного транспорта

В Новороссийске в связи с резким ухудшением погодных условий автомобилистам рекомендовано временно воздержаться от использования личного транспорта. Неблагоприятная обстановка на дорогах существенно повышает риски для участников движения, сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Водителям, которым необходимо выехать, следует соблюдать повышенные меры осторожности: выбирать минимальную скорость, избегать резких маневров и строго придерживаться безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств.

Отдельное внимание рекомендуется уделять потенциально опасным участкам дорожной сети, включая мосты, эстакады и подъемы, где вероятность аварийных ситуаций значительно возрастает.

Подчеркивается, что автомобилистам, не перешедшим на зимнюю резину, настоятельно не рекомендуется выезжать на дороги. Эксплуатация транспортных средств на летних шинах в текущих условиях представляет серьезную угрозу и может привести к потере управления и дорожно-транспортным происшествиям.

Жителей города просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, по возможности оставаться дома и принимать все необходимые меры предосторожности. Также рекомендуется следить за актуальной информацией о погодных условиях и состоянии дорожной инфраструктуры.

Мария Удовик