Аэропорт Геленджика возобновил работу после снятия ограничений из-за угрозы БПЛА

Аэропорт Геленджика начал прием и выпуск воздушных судов после временного запрета на полеты, введенного накануне вечером. Ограничения были сняты 12 января в 09:04, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Временный запрет в аэропорту Геленджика действовал с 23:24 11 января в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Кубани. Аналогичные меры вводились и в аэропорту Краснодара, однако там ограничения были сняты раньше — в 21:10 11 января.

Общий сигнал «Беспилотная опасность» действовал в регионе с 17:58 воскресенья. Угроза была официально отменена системой РСЧС только 12 января в 08:58.

Ранее в Краснодарском крае были законодательно утверждены штрафы за распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и определении местонахождения военных объектов. За публикацию сведений, позволяющих оценить последствия чрезвычайных ситуаций или работу оборонных структур, для граждан предусмотрены взыскания.

Никита Бесстужев