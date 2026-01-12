Кража нефти, смерть художника и гибель полковника

Во время новогодних праздников в СКФО произошло несколько важных событий. Так, из-за снегопада закрыли единственную автодорогу между Россией и Грузией через Крестовый перевал, на Ставрополье пообещали отремонтировать 300 км дорог к 2026 году, а на уход за пожилыми и инвалидами выделили свыше 457 млн руб. В регионе умер фотохудожник Алексей Заморкин, а в ДТП на приграничных территориях погиб полковник Эрик Селимов. В Дагестане жителя Кизляра приговорили к шести годам лишения свободы за организацию хищения 205 т нефти. Подробности — в материале «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В новогоднюю ночь родилось 13 детей

В Ставропольском крае в новогоднюю ночь родилось 13 детей. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров, на свет появились шесть девочек и семь мальчиков.

Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Обещали отремонтировать 300 км дорог

Глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале заявил, что Ставропольский край планирует отремонтировать свыше 300 км автодорог в 2026 году и завершить строительство главных магистралей региона, включая Бештаугорское шоссе. Губернатор отметил, что предстоит завершить несколько крупных проектов, начатых в прошлом году. Среди них — одна из ключевых магистралей Кавказских Минеральных Вод.

В 2024 году в крае восстановили свыше 520 км региональных и местных дорог. За счет краевых субсидий обновили 342 км муниципальных трасс, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Также региональные власти запустили проект «Дорога к ветерану»: привели в порядок 49 участков общей протяженностью 52 км.

По данным Владимира Владимирова, в регионе нормативам соответствуют более 80% региональных дорог и 65% местных.

Фото: пресс-служба минсоц СК

450 млн рублей на уход за инвалидами

В министерстве труда и соцзащиты Ставрополья сообщили о планах направить свыше 457 млн руб. на развитие в 2026 году системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода в регионе стартовал в 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Край вошел в число 12 опорных регионов, получивших федеральное финансирование в размере 295 млн руб.

За семь лет общий объем финансирования региональной модели превысил 1,1 млрд руб. В 2025 году на эти цели выделили около 336 млн руб. из федерального и краевого бюджетов.

Система охватывает граждан старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в ежедневной помощи, но не готовых переехать в стационарные учреждения. В Ставропольском крае услугами пользуются примерно 7,2-7,3 тыс. человек. Им оказывают услуги на дому, предоставляют сиделок, обучают родственников и организуют прокат технических средств реабилитации.

В 2026 году число получателей превысит 7,4 тыс. человек. Это связано с демографическим старением и расширением перечня услуг.

«В 2025 году финансирование системы долговременного ухода на Ставрополье уже выросло примерно в 2,5 раза, по сравнению с базовыми годами (пилотного проекта), и превысило 450 млн руб.»,— заявила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова в Совете Федерации.

Фото: ТГ-канал Граница Грузии

Снегопад заблокировал дорогу в Грузию

Единственная автомобильная дорога между Россией и Грузией через Крестовый перевал была закрыта утром 9 января из-за сильного снегопада и лавинной опасности. Департамент автомобильных дорог Грузии официально прекратил движение на участке Гудаури–Коби для всех видов транспорта. МЧС Северной Осетии подтвердило блокировку Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до пограничного пункта Верхний Ларс.

Непогода началась в ночь на 9 января. К 04:10 усилился ветер. Движение легковых автомобилей остановили сразу, грузовики перестали пропускать с 01:00. Грузинская сторона выпустила только те машины, которые успели преодолеть участок до начала снегопада.

Снегоуборочная техника продолжает работу, однако высокая вероятность схода лавин не позволяет полноценно расчищать трассу. Метеорологи прогнозируют продолжение снегопада в течение всего дня.

Крестовый перевал остается единственным сухопутным маршрутом между двумя странами. В зимний период он особенно уязвим для природных явлений: сильные ветра переносят снежные массы, а лавины могут сходить при повышении температуры.

Фото: Татьяна Лихачева

Умер фотохудожник Алексей Заморкин

В Ставропольском крае в возрасте 66 лет умер фотохудожник Алексей Заморкин. Он являлся членом Союза журналистов России и Международной ассоциации панорамных фотографов IAPP, принимал участие в многочисленных российских и зарубежных выставках, становился их призером. За 35 лет творческой деятельности освоил различные жанры фотографии, работал как с ретро-техникой, так и с современными технологиями, экспериментируя с техническими приемами и художественными эффектами. Причины смерти не сообщаются.

Алексей Заморкин родился в 1959 году в Краснодаре, впоследствии жил и работал на Ставрополье. Осенью 2024 года в Музее-усадьбе художника-академиста В.И. Смирнова в Ставрополе состоялась персональная экспозиция фотохудожника, посвященная его творческому юбилею. По данным краевого музея-заповедника, с 2000 года Алексей Заморкин провел свыше 20 персональных выставок на Ставрополье, в других регионах РФ и за границей.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Шесть лет за кражу нефти

Ногайский районный суд Дагестана приговорил жителя Кизляра к шести годам лишения свободы за организацию кражи 205 т нефти на сумму свыше 10 млн руб. Осужденного признали виновным в хищении в особо крупном размере, незаконной врезке в магистральный трубопровод и передаче взяток должностным лицам. Преступления совершались в составе организованной группы из 12 человек.

По материалам дела, группа систематически воровала нефть через несанкционированные врезки в трубопровод на территории Ногайского района. Участники разделили обязанности: одни похищали топливо, другие предоставляли транспорт, третьи организовывали сбыт и обеспечивали беспрепятственное движение автомобилей. Для проезда через контрольно-пропускные пункты осужденный передавал взятки должностным лицам.

Также удовлетворены гражданские иски АО «Дагнефть» и ООО «ДагнефтьБурениеСервис» о возмещении имущественного ущерба. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Фото: Сергей Меликов / t.me

Полковник погиб в автокатастрофе

Гвардии полковник Эрик Селимов, командовавший 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, погиб в дорожно-транспортном происшествии на приграничных территориях.

Эрика Селимова характеризовали как дальновидного стратега, справедливого и принципиального офицера с высокими моральными качествами. Руководство Дагестана пообещало оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Школы и дома были без отопления

Аварии на двух котельных в Кисловодске привели к нарушению теплоснабжения 2 января в двух районах города. В итоге, без отопления и горячей воды остались десятки домов и социальные учреждения.

Для проблемного котла уже запланирован капитальный ремонт с заменой агрегатов. В январе начнутся торги на поставку нового оборудования для модернизации, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Тат Гаспарян