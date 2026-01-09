Финансирование ухода за инвалидами на Ставрополье превысило 450 млн рублей

На Ставрополье в 2026 году на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами планируют направить более 450 млн руб., при этом регион постепенно превращает пилотный проект в устойчивую часть соцполитики, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты СК.

Пилот по созданию системы долговременного ухода в крае стартовал в 2019 году в числе 12 опорных регионов федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», утвержденного распоряжением правительства РФ от 23 февраля 2019 года. Тогда федерация распределила между участниками 295 млн руб., а Ставропольский край начал выстраивать собственную модель ухода, совмещающую социальное обслуживание, медицинский компонент и поддержку семей ухаживающих. По данным краевых властей, за семь лет общий объем финансирования региональной модели превысил 1,1 млрд руб., из которых только в 2025 году было выделено около 336 млн руб. из федерального и краевого бюджетов.

Система охватывает граждан старшего возраста и инвалидов, которые нуждаются в ежедневной помощи, но не всегда хотят или могут переехать в стационар. В Ставропольском крае ей уже пользуются примерно 7,2–7,3 тыс. человек, которым оказывают услуги на дому, предоставляют сиделок, обучают родственников и организуют прокат технических средств реабилитации. По оценке регионального минтруда, в 2026 году число получателей вырастет до более чем 7,4 тыс. человек, что связано как с демографическим старением, так и с расширением перечня услуг в рамках целевых показателей.

В 2025 году финансирование системы долговременного ухода на Ставрополье уже выросло примерно в 2,5 раза по сравнению с базовыми годами пилота и превысило 450 млн руб., о чем министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова заявила в Совете Федерации. На 2026 год власти края закладывают свыше 457 млн руб., сформированных из федеральных и региональных средств, что позволяет поддерживать не только действующую сеть соцучреждений, но и развитие выездных и профилактических сервисов. Деньги направят на оплату труда помощников по уходу, дооснащение служб патронажа, расширение пунктов проката реабилитационной техники, а также на обучение специалистов и родственников, ухаживающих за тяжелыми пациентами.

С января 2025 года модель долговременного ухода получила новый институциональный уровень: ее интегрировали в структуру национального проекта «Семья», который сменил «Демографию» и стал ключевым рамочным документом для политики в отношении пожилых и уязвимых групп. Ставропольская модель «перешла от эксперимента к устойчивой практике» и теперь решает задачи не только по уходу за самим получателем, но и по снижению нагрузки на семью, которая зачастую вынуждена совмещать работу и круглосуточный присмотр за родственником. Федеральные власти, в свою очередь, декларируют план довести охват системой долговременного ухода по стране до 184 тыс. человек в 2026 году при общем финансировании порядка 31,5 млрд руб., что задает для регионов жесткие ориентиры по расширению охвата и качеству услуг.

Станислав Маслаков