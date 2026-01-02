В Кисловодске из-за аварий на котельных нарушено теплоснабжение в двух районах

В Кисловодске из-за аварий на котельных возникли проблемы с теплоснабжением в двух районах города. Перебои в подаче отопления и горячей воды наблюдаются в десятках адресов и соцобъектов. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Снижение давления теплоносителя произошло на котельной «Набережная 1» (Западный луч). Под ограничения попали дома на улицах Марцинкевича, М. Расковой, У. Алиева, Пионерской, Азербайджанской, Ленинградской, Куйбышева и Губина. Без отопления также остались школа №19, детский сад №23 на Грозненской и начальная школа №20.

Кроме того, в аварийном ремонте нуждается котел №2 в котельной на Минеральной, 25. Восстановительные работы планируется завершить в течение дня. Котел №1 продолжает функционировать, однако его мощности недостаточно для полноценного обеспечения района. Перебои могут затронуть жителей улиц Седлогорской, Целинной, Конечного, Аджарской и Мартовского, Жуковского, Коллективной, Осипенко, Свердлова и Широкой, Кирова, Орджоникидзе, Свердлова и 8 Марта, а также в санатории «Россия». Уточняется, что уже запланирован капитальный ремонт проблемного котла с заменой агрегатов. В январе начнутся торги на поставку нового оборудования для модернизации.

