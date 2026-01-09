Крестовый перевал и Верхний Ларс полностью перекрыли из-за непогоды

Сильные снегопады обрушились на российско-грузинскую границу. Автодорога Гудаури–Коби через Крестовый перевал закрылась для всех видов транспорта с утра 9 января 2026 года. Пограничный пункт Верхний Ларс заблокировал въезд и выезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТГ-канал Граница Грузии Фото: ТГ-канал Граница Грузии

Департамент автомобильных дорог Грузии официально закрыл участок Гудаури–Коби на Крестовом перевале для всех видов транспорта из-за лавиноопасности. МЧС Северной Осетии подтвердило блокировку Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до Ларса с утра 1 января 2026 года, но ситуация сохраняется на 9 января из-за непрекращающегося снегопада.

Снегопад начался ночью. Ветер усилился к 04:10. Легковые машины остановили сразу. Грузовики не пропускали с 01:00. Грузия выпустила только те авто, что проскочили перевал заранее. Снегоуборщики работают, но лавиноопасность мешает.

Погода бушует уже несколько дней. В Грузии сошли лавины. Транскавказская магистраль встала. Военно-Грузинская дорога в Северной Осетии перекрыта полностью. Метеорологи обещают снег весь день 9 января. Расчистку отложат на 10 января минимум.

Перевал – единственный сухопутный путь в Грузию. Зимой он уязвим: ветер сносит снег, лавины сходят при плюсовой температуре. Россиян просят воздержаться от поездок.

Станислав Маслаков