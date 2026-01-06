На Ставрополье отремонтируют 300 километров дорог в 2026 году

В Ставропольском крае в 2026 году планируют отремонтировать более 300 км дорог и завершить несколько крупных проектов, начатых в прошлом году, включая одну из главных магистралей КМВ — Бештаугорское шоссе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

В прошлом году в крае было восстановлено более 520 км дорог регионального и местного значения. Из них, за счет краевых субсидий 342 км местных дорог, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Начали важный проект «Дорога к ветерану». С его помощью обновили 49 участков дорог общей протяженностью 52 км»,— отметил губернатор.

По информации господина Владимирова, в регионе соответствуют нормативам более 80% региональных и 65% местных дорог.

Наталья Белоштейн