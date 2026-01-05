Житель Кизляра получил 6 лет за кражу 205 тонн нефти в Дагестане

Ногайский районный суд Дагестана приговорил жителя Кизляра к шести годам лишения свободы за организацию кражи 205 т нефти на сумму свыше 10 млн руб. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Осужденный признан виновным в краже в особо крупном размере, незаконной врезке в магистральный нефтепровод и даче взяток должностным лицам. Преступления совершались в составе организованной группы из 12 человек.

По материалам дела, группа систематически воровала нефть через несанкционированные врезки в трубопровод на территории Ногайского района. Участники распределили роли: одни непосредственно похищали топливо, другие предоставляли транспорт, третьи организовывали сбыт и обеспечивали беспрепятственное движение автомобилей.

С сентября по октябрь 2023 года преступники украли около 86 т нефти АО «Дагнефть» на сумму более 5,2 млн руб. С августа 2023 года по май 2024 года группа похитила еще 119 т нефти ООО «ДагБурСервис» на сумму около 5 млн руб. Действия злоумышленников также привели к повреждению нефтепровода.

Для беспрепятственного проезда через контрольно-пропускные пункты осужденный давал взятки должностным лицам.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый заключил досудебное соглашение, полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Также удовлетворены гражданские иски АО «Дагнефть» и ООО «ДагнефтьБурениеСервис» о возмещении имущественного ущерба. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Тат Гаспарян