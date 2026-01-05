В ДТП погиб командир 136-й гвардейской мотострелковой бригады
Командир дагестанской бригады погиб в дорожной аварии
Гвардии полковник Эрик Селимов, командовавший 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, погиб в автокатастрофе. Инцидент произошел на приграничных территориях, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Фото: Сергей Меликов / t.me
«Эрика Селимова знали как дальновидного стратега, справедливого и принципиального офицера с высокими моральными качествами. Коллеги отмечали его профессионализм и внимательное отношение к подчиненным»,— пишет господин Меликов.
Военачальник окончил военное училище и прошел службу в различных частях. Карьеру он начинал командиром взвода, затем дослужился до командира батальона. За проявленные мужество и героизм при выполнении служебных обязанностей награжден различными наградами.
Молодой возраст, в котором Эрик Селимов достиг высокого воинского звания, свидетельствовал о большом доверии к дагестанскому офицеру. Он справлялся со сложными задачами, при этом заботясь о здоровье и жизнях военнослужащих.
Региональное руководство пообещало оказать всю необходимую помощь семье погибшего, включая организацию похорон.