В ДТП погиб командир 136-й гвардейской мотострелковой бригады

Гвардии полковник Эрик Селимов, командовавший 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, погиб в автокатастрофе. Инцидент произошел на приграничных территориях, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Меликов / t.me Фото: Сергей Меликов / t.me

«Эрика Селимова знали как дальновидного стратега, справедливого и принципиального офицера с высокими моральными качествами. Коллеги отмечали его профессионализм и внимательное отношение к подчиненным»,— пишет господин Меликов.

Военачальник окончил военное училище и прошел службу в различных частях. Карьеру он начинал командиром взвода, затем дослужился до командира батальона. За проявленные мужество и героизм при выполнении служебных обязанностей награжден различными наградами.

Молодой возраст, в котором Эрик Селимов достиг высокого воинского звания, свидетельствовал о большом доверии к дагестанскому офицеру. Он справлялся со сложными задачами, при этом заботясь о здоровье и жизнях военнослужащих.

Региональное руководство пообещало оказать всю необходимую помощь семье погибшего, включая организацию похорон.

Тат Гаспарян