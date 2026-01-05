На Ставрополье скончался известный фотохудожник Алексей Заморкин

На Ставрополье в возрасте 66 лет скончался фотохудожник Алексей Заморкин, член Союза журналистов России и участник многочисленных российских и зарубежных выставок. О смерти мастера сообщила в своем Telegram-канале министр культуры региона Татьяна Лихачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Лихачева Фото: Татьяна Лихачева

«Ушел из жизни Алексей Борисович Заморкин, член Союза журналистов России, член Международной ассоциации панорамных фотографов IAPP, участник и призер многих российских и зарубежных выставок. За 35 лет творческой деятельности мастер виртуозно овладел разными жанрами фотографии, работал как в ретро-технике, так и в суперсовременной, экспериментируя с техническими приемами и художественными эффектами»,— написала Лихачева. Причины смерти не уточняются.

Один из учеников покойного фотограф Василий Дейнека сообщил в соцсети ВКонтакте, что прощание состоится в Ставрополе 6 января.

Алексей Заморкин родился в 1959 году в Краснодаре, жил и работал на Ставрополье. Осенью прошлого года в Музее-усадьбе художника-академиста В.И. Смирнова в Ставрополе прошла персональная выставка фотохудожника, приуроченная к юбилею творчества автора. Согласно данным краевого музея-заповедника, с 2000 года мастер организовал более 20 персональных выставок на Ставрополье и в других регионах России, а также за рубежом.

Тат Гаспарян