Автомобили с пробегом на Кубани за год подешевели на 3,8%

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Краснодарском крае по итогам 2025 года снизилась на 3,8% и составила 770 тыс. руб., следует из данных «Авито Авто» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), сравнивших предложения на платформе с показателями 2024 года.

Наиболее заметно за год подешевели Volkswagen Passat — на 5,4%, до 615 тыс. руб., LADA 2112 — на 5%, до 190 тыс. руб., Opel Astra GTC — на 4,9%, до 647 тыс. руб., LADA 2113 Samara — на 4,8%, до 200 тыс. руб., а также Hyundai Santa Fe — на 4,7%, до 2,24 млн руб. В десятку моделей с наибольшим снижением цен также вошли LADA 4x4 («Нива») — до 410 тыс. руб. (–4,7%), Kia Carnival — до 3,1 млн руб. (–4,6%), LADA Vesta — до 1,05 млн руб. (–4,5%), Mazda 3 — до 690 тыс. руб. (–4,2%) и Nissan Qashqai — до 1,247 млн руб. (–4,1%).

В «Авито Авто» отмечают, что динамика средней цены формируется не только за счет удешевления отдельных моделей, но и из-за изменений структуры предложения: рост доли более доступных версий или бюджетных автомобилей в продаже приводит к снижению средних показателей.

По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрея Ковалева, в целом по России вторичный рынок в 2025 году продемонстрировал снижение средней стоимости автомобилей на 7,5% год к году, при этом ценовая динамика оставалась неоднородной. На нее, в частности, повлияли изменения ключевой ставки и новые нормы таможенно-тарифного регулирования. Он добавил, что для оценки соответствия цены рыночному уровню покупатели все чаще используют цифровые сервисы, позволяющие учитывать регион, технические характеристики автомобиля, баланс спроса и предложения, а также историю эксплуатации машины.

