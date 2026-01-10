Главные новости за 10 января. Кубань, Крым, Адыгея

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу 10 января в 14:00. Воздушные гавани были закрыты с целью обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли” два самолета, выполнявших рейсы в столицу Кубани. За период простоя сдвинулось расписание вылета двух десятков международных и внутренних авиарейсов.

В Белореченском районе Краснодарского края поднялся уровень воды в реке Пшиш. Как сообщили в оперативном штабе региона, утром 10 января река поднялась до неблагоприятных отметок. Ведется наблюдение. На остальных реках Краснодарского края уровень воды нормализуется.

В ночь на 10 января в Новороссийске произошло аварийное отключение электроэнергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо, 23 и в котельной «Южная». В результате этого, как сообщили в городском МЦУ, произошел гидроудар в системе подачи теплоносителя, что повлекло падение давления на насосной станции по проспекту Ленина, 40. Параментры теплоносителя снижены по 16 адресам, включая детский сад.

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по заявлению ИП Евгения Груниса о взыскании убытков в пользу ООО «Краснодарский завод металлоконструкций» в размере 100 млн руб. Также суд прекратил производство по заявлению господина Груниса (обособленный спор) о признании недействительными сделок между АО «КЗМ» и ООО Метрополис» на сумму 27 млн руб.

Открытые торги по продаже неохраняемого элемента товарного знака ООО «Клиника Денталия» — слова DENTAL CLINIC — признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников аукциона. Арбитражный управляющий банкрота Екатерина Семенова планировала реализовать торговый знак, принадлежащий клинике на праве собственности (срок исключительного права — до 2032 года), по начальной цене 187,2 тыс. руб.

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду проиграл тольяттинской «Ладе» в матче 41-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:4.