Арбитражный суд Кубани прекратил взыскание в пользу АО «КЗМ» 127 млн рублей

Определением Арбитражного суда Краснодарского края прекращено производство по заявлению ИП Евгения Груниса о взыскании убытков с ООО «Краснодарский завод металлоконструкций» (ООО «КЗМ»), ООО «СБК-Ритейл» и конкурсного управляющего банкрота Ирины Блиновой солидарно в размере 100 млн руб. в пользу АО «КЗМ». Также краевой арбитражный суд прекратил производство по заявлению господина Груниса (обособленный спор) о признании недействительными сделок между АО «КЗМ» и ООО Метрополис» на сумму почти 27 млн руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Процедуру наблюдения Арбитражный суд Краснодарского края ввел на АО «Краснодарский завод металлоконструкций» в июне 2019 года. С заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилось ООО «СБК-Ритейл». Долг КЗМ перед кредитором составил 1,4 млрд руб.

Из материалов дела следует, что в 2011 году АО «КЗМ» взяло в Сбербанке кредит в размере 1,2 млрд руб. для финансирования затрат по техническому перевооружению завода. В обеспечение исполнения обязательств между предприятием и кредитным учреждением были заключены договоры ипотеки и залогов. Впоследствии банк переуступил ООО «СБК-Ритейл» право требований по кредиту.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «КЗМ» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Уставный капитал общества — 397,1 млн руб. Владельцами завода выступают кипрская «Кэслтри лимитед» (24,96% акций), а также Карен Глотов, Виталий Марченко и Андрей Загорулько (по 24,94% акций). Выручка в 2024 году составила 72 млн руб., чистая прибыль — 59,8 млн руб. Кредиторская задолженность в 2024 году составляла 2,3 млн руб., снизившись со 206,2 млн руб. в 2023-м.

По данным сайта общества, Краснодарский завод металлоконструкций основан в 2009 году. В 2010 году началось перевооружение приобретенных производственных площадей. Работы по перевооружению были завершены уже к середине 2011 года. Предприятие имеет следующие расчетные годовые производственные мощности: производство металлоконструкций – 24 тыс. тонн в год., производство дорожных ограждений – 12 тыс. тонн в год., линия горячего цинкования – 40 тыс. тонн в год.

Дмитрий Михеенко