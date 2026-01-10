На торговый знак краснодарской Dental Clinic не нашлось покупателей

Открытые торги по продаже неохраняемого элемента товарного знака ООО «Клиника Денталия» — слова DENTAL CLINIC — признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников аукциона. Арбитражный управляющий банкрота Екатерина Семенова планировала реализовать торговый знак, принадлежащий клинике на праве собственности (срок исключительного права — до 2032 года), по начальной цене 187,2 тыс. руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В сообщении указано, что данный товарный знак может использоваться для зубных паст, аэрозолей для освежения полости рта, зубных амальгам из золота, клея для зубных протезов, материалов для пломбирования зубов, стоматологической аппаратуры и инструментов, услуг зубных техников, зубо-врачебной помощи и так далее.

Согласно документам Арбитражного суда, с заявлением о признании ООО «Клиника Денталия» банкротом в 2023 году в Арбитражный суд Краснодарского края обратился ИП Денис Беляев. Сумма претензии — 6,6 млн руб. Определением суда от 2 октября 2023 года в отношении должника введена процедура наблюдения. 24 сентября 2024 года в отношении общества введена процедура конкурсного производства, клинику признали банкротом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Клиника Денталия» зарегистрировано в Краснодаре в 2016 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Бенефициаром клиники, специализирующейся на стоматологической практике, является Артур Айрумов, владевший также до 2024 года ООО «ЗН Дента». Последние финансовые результаты компании датируются 2021 годом. Тогда выручка ООО составила 28,2 млн руб., чистая прибыль — 775 тыс. руб. На конец 2024 года кредиторская задолженность клиники составляла 6,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко