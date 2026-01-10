На Кубани до неблагоприятных отметок поднялся уровень воды в реке Пшиш

В Белореченском районе Краснодарского края поднялся уровень воды в реке Пшиш. Как сообщили в оперативном штабе региона, утром 10 января река поднялась до неблагоприятных отметок.

«Вода в реке продолжает прибывать. Ведется наблюдение. На остальных реках Краснодарского края уровень воды нормализуется. Гидрологическая обстановка в норме»,— сообщили в оперштабе.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в пятницу, 9 января, подъем уровня воды в реках зафиксировали в четырех муниципалитетах Краснодарского края. В частности, вода в реках достигла опасных и неблагоприятных отметок в Северском и Апшеронском районах, Туапсинском муниципальном округе, а также в Геленджике.

Василий Хитрых