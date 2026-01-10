ХК «Сочи» уступил «Ладе»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду проиграл тольяттинской «Ладе» в матче 41-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ» Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ»

В заключительной игре очередной домашней серии южанам предстояло принять тольяттинцев – соседа по турнирной таблице. «Лада» перед этой встречей шла на последнем месте и отставала от «Сочи» на пять очков. Место в воротах впервые с 17-го декабря занял вратарь Илья Самсонов.

Меньше шести минут потребовалось гостям, чтобы открыть счет благодаря Никите Сетдикову. Ключевые события развернулись во втором периоде. Сначала на 27-й минуте «Лада» удвоила разницу усилиями Ивана Романова. Вскоре канадский защитник Алекс Коттон довел преимущество команды из Самарской области до трех шайб. На 36-й минуте «черноморцы» вернули интригу после точного броска Сергея Попова в большинстве.

Третий период получился равным. Команды обменивались атаками и опасными моментами. И все же последнее слово осталось за «Ладой». На 47-й минуте Евгений Грошев установил окончательный результат. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 1:4.

После 41 матча «Сочи» имеет в активе 32 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 12-го января в Санкт-Петербурге встретятся с «Шанхайскими Драконами». Будущий соперник с 43 баллами идет на девятом месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев