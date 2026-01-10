Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Краснодара и Геленджика в 14:00. Как сообщили в Росавиации, воздушные гавани были закрыты с целью обеспечения безопасности полетов.

Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар» Фото: Пресс-служба аэропорта «Краснодар»

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли” два самолета, выполнявших рейсы в столицу Кубани. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили, что на запасные аэропорты были направлены рейсы SU-2859 Красноярск — Краснодар авиакомпании «Аэрофлот» (в Минеральные Воды) и SU-1264 Москва (Шереметьево) — Краснодар авиакомпании «Аэрофлот» (в Ставрополь).

«В настоящее время аэропорт Краснодар работает в штатном режиме. Однако вводимые ограничения частично повлияли на расписание полетов авиакомпаний. В связи с этим прилет и вылет ряда рейсов задерживается. Также отменены некоторые рейсы. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений и делают все возможное для скорейшего обслуживания воздушных судов»,— сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Согласно данным онлайн-табло краснодарского аэропорта, время вылета изменено у 15 внутренних и международных рейсов.

Василий Хитрых