Главные новости к утру 10 января

Из-за снегопада аэропорт Шереметьево приостановил прием самолетов с 5:00 до 10:00 мск. Там также возникли задержки с выдачей багажа.

В Ярославской области автомобилисты попали в многочасовой затор из-за снега на трассе М-8.

В Волгоградской области из-за падения обломков беспилотника начался пожар на нефтебазе.

МИД России назвал ложью сообщения о том, что Москва причастна к повреждению здания посольства Катара в Киеве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с парламентом страны отправку войск на Украину после завершения конфликта.

Президент США Дональд Трамп сказал, что американские нефтяные компании вложат в Венесуэлу не менее $100 млрд из собственных средств.

Дональд Трамп вновь пригрозил ударами по Ирану, если те продолжат стрелять по протестующим.